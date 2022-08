Haningen eläkeläiset haluavat suomenkielisen vanhainkodin ja uuden kohtauspaikan

Haningen suomalaisryhmässä ollaan usein jo yli kahdeksankymppisiä ja hoidon tarve lisääntyy. Tilanne on sama useassa kunnassa, kun 1960-luvulla tulleet tarvitsevat suomenkielistä hoitoa.

Tilanteesta on tehty tarkempi kartoitus viimeksi vuonna 2014. Silloin kuntien hallinnassa oli 20 osastoa ja yksityisiä oli viisi. Nyt osastoja on 5-6 enemmän, kerrotaan eläläisjärjestö RSN:stä.

Haningessa kunnalla on sopimus 39 paikasta yksityisessä Gullringen talossa, mutta huoneista on käytössä tällä hetkellä 14. Reipas-yhdistyksen arvion mukaan tulijoita olisi enemmän. Myös päivätoiminta on yhdistyksen mukaan tärkeä Haningen suomalaisille eläkeläisille.

Haningen vanhusten tilannne on luvattu ottaa esille seuraavassa kunnan neuvonpidossa.