Heli Lindström: Rehtorin pestistä eläkkeelle mutta kouluasioista ei

Heli Lindströmin yksitoistavuotinen rehtorin kausi Tukholman ruotsinsuomalaisen koulun rehtorina on sisältänyt monenlaista uhkaa yksityisten koulujen toiminnalle vaikka juuri Fridehemsplanilla sijaitsevaa koulua ei olla oltukaan koskaan sulkemassa. Hän on kirjoittanut runsaasti remissivastauksia, joissa on muun muassa kerrottu, ettei kukaan saa voittoja koulun toiminnasta vaan jos jotakin on jäänyt yli on se investoitu heti seuraavana vuonna.

Nyt Heli Lindström jättää tutut käytävät ja kanslian sekä oppilaat, joita hän sanoo tulevansa ikävöimään.

– Olen onnellinen ja kiitollinen, siitä miten hieno eläkkeelle jääminen minulle on järjestetty, sanoo Heli Lindström.

Vaikka koulun portit nyt sulkeutuvat, eivät koluasiat katoa Heli Lindströmin kirjoituspöydältä.

-Nyt jatkan remissien kirjoittamista vähemmistöopetuksen puolesta Ruotsinsuomalaisen neuvottelukunnan hallituksen jäsenenä.