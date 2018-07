Helsingissä valmistaudutaan huippukokoukseen

Kun huippukokouksen järjestämispaikaksi kesäkuun lopulla vahvistui Helsinki, alkoi kuumeinen suunnittelutyö jota on siitä lähtien tehty yötä päivää. Tulevan tapaamisen huomaa jo Helsingin katukuvassa, esimerkiksi presidentinlinnan lähellä sijaitsevalla Pohjoisesplanadilla on kaivonkansia hitsattu kiinni turvallisuussyistä. Twitteriin on levinnyt myös kuvia Finlandia-talon julkisivun pesusta.

Kansainvälinen media raportoi Helsingistä

Mediayhtiöt ympäri maailmaa rakentavat lähetysstudioita Kauppatorin kupeeseen sekä muille keskeisille paikoille ja tunnelma alkaa tiivistyä. 1436 toimittajaa ja kuvaajaa 61 eri maasta on akkreditoitu paikan päälle. Kokous kiinnostaa luonnollisesti eurooppalaista, venäläistä ja yhdysvaltalaista mediaa, mutta toimittajia tulee myös esimerkiksi Venezuelasta ja Filippiineiltä. Finlandia-talo toimii virallisena lehdistökeskuksena. Yle on niin kutsuttu host broadcaster ja välittää liikkuvaa kuvaa tapahtumasta ympäri maapalloa. Amerikkalaisen televisioyhtiö ABC:n suosittu aamuohjelma Good Morning America tulee lähettämään maanantaisen ohjelmansa suoraan laivasta Kauppatorin laidalla. Myös CNN ja Fox lähettävät lähistöltä.

Turvallisuusjärjestelyt hoidossa

Poliiseja ympäri Suomea on otettu jopa kesälomilta takaisin töihin, jotta turvallisuus olisi taattu huippukokouksen aikana. Myös puolustusvoimat lähettävät henkilökuntaa paikalle. Mielenosoituksia oli torstaihin mennessä ilmoitettu poliisille kymmenen, mutta poliisi uskoo että järjestys tulee pysymään kaupungissa. Ilmailuharrastajat ja drone-lennokkien lennättäjät saavat pysytellä maanpinnalla sunnuntai-aamusta kaksi vuorokautta eteenpäin, jolloin Helsingin ja Vantaan alueella vallitsee lentokieltoalue. Tämä ei lähtökohtaisesti vaikuta reittilentoliikenteeseen kuin hetkellisesti.

Suomi on kokenut kokousisäntä

Tämä ei ole ensimmäinen kerta kun suurvaltojen johtajat tapaavat Suomessa. Esimerkiksi silloisen Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov ja Yhdysvaltain presidentti George Bush tapasivat Helsingissä vuonna 1990. Maaliskuussa 1997 heidän seuraajansa Boris Jeltsin ja Bill Clinton puolestaan tulivat pääkaupunkiin pitämään kokousta.

Presidentti Sauli Niinistö toimii maanantaisen huippukokouksen isäntänä. SVT Uutiset lähettää perjantaina Helsingin kirjeenvaihtajan Hasse Svensin tuoreen haastattelun Niinistön kanssa.