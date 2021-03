Huumori kukkii esikoiskirjailijan dekkarissa

Kevään 2021 digitaalisilla kirjamessuilla on mukana ensiromaaninsa Ei verta rantaa rakkaampaa julkaissut Milka Hakkarainen Skutskäristä. Myös hänen dekkaristaan löytyy messujen teeman mukaista häpeäpohdintaa, vaikkakin vai sivusäikeenä.

Kirjan päähenkilö Jani on poliisi. Hän on ruotsinsuomalainen ja on kasvanut kahden kulttuurin ristivedossa, Hakkarainen kertoo.

– Hänen on vähän vaikea löytää sitä omaa identiteettiään ja kyllä siinä sivutaan häpeää.

Milka Hakkarainen ei omien sanojensa mukaan lähtenyt kirjoittamaan mitään synkkää rikostarinaa vaikka ne ovatkin kovasti muodissa.

– Alusta lähtien tiesin, että siinä tätyy olla vähän huumoria ja myönteisempi ote mutta kyllä rikoksia tapahtuu ja niitä selvitellään.”