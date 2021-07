Irja Olssonin rintapielessä komeilee nyt suomalainen ansioristi

Olsson oli kovasti mielissään ansiorististä.

-Sehän merkitsee hyvin paljon. Tietenkin olen suomalaisten parissa tehnyt työtä koko aikuisikäni, mutta meitä on niin monta. En koskaan voinut edellyttää, että minä voisin saada tämän arvomerkin, hän totesi SVT Uutisille.

Olsson teki ruotsinsuomalaisuuden kanssa tuttavuutta jo ennen kuin ruotsinsuomalaisista yleisesti puhuttiin. Hän saapui Lapin sodan jaloista Ruotsiin sotalapsena, palasi Suomeen ja muutti Gävlen seudulle pysyvästi 1950-luvulla. Suomi-seura, suomenkielisen palstan toimittaminen Gefle Dagbladissa ja radiotyö suomeksi Ruotsissa sekä sotalapsiteema ovat tehneet hänet tutuksi laajalle yleisölle.

Se, että tunnustus tuli nimenomaan Suomesta, on Olssonille tärkeää.

-Se lämmittää kaikkein eniten, että työ, jota täällä on tehty, se on myös nähty Suomessa. On erittäin tärkeää, että emme tee työtä yksikseen, vaan olemme osa kotimaata, hän kiitteli.