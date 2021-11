Jaakko oli etätöissä yli 1,5 vuotta: ”Piti hakea apua kipuun”

Ohjelmistoarkitehti Jaakko Keronen on ollut etätöissä maaliskuusta 2020 asti. Etätöiden tekeminen on auhettanut niska- ja haritakipua jota hän on saanut parannella syksyn aikana.

– Aluksi oli helppoa, mutta kun aika kuluu niin huomaa että kroppa ei oikein viihdykkään ruokapöydän ääressä, sanoo Jaakko Kerola.