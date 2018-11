Vuoden Ruotsinsuomalainen -ehdokas

Janina Orlov

Kääntäjä Janina Orlov on antanut monelle kansainvälisestikin kuuluisalle suomalaiskirjailijalla ruotsalaisen äänen ja elämän. Hän on kääntänyt useita lastenkirjoja sekä muun muassa Sofi Oksasen, Rosa Liksomin ja Sirpa Kähkösen kirjoja suomeksi. Kääntäminen on kuin paritanssia ja sanoo Janina Orlov, ja svengiä löytyy hänen kääntämistään kirjoista.