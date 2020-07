”Pitää itsensä pakottaa liikenteeseen, jottei jää istumaan sohvan nurkkaan”

Järjestöaktiivi Irmeli Parkkinen asuu Karlskogassa Örebron läänissä. Pienen kaupungin asukkaista noin 12 prosenttia on ruotsinsuomalaisia. Irmeli toimii paikallisen suomenkielisen eläkeläisjärjestö Tähden puheenjohtajana, ja kertoo kaipaavansa aikaa ennen pandemiaa.

– Me järjestetään heille ajanvietettä, niin että he saavat puhua omalla kielellään. Sillä on oikein suuri merkitys näille vanhoille suomalaisille ihmisille, jotka eivät puhu ruotsia, tai puhuvat vain vähän, hän sanoo.

Tähdellä on satakunta jäsentä, ja aiemmin heillä oli tapahtumia viikoittain. Maaliskuun alusta alkaen lähes kaikki toiminta on ollut tauolla, ja monta odotettua tapahtumaa on peruttu.

Yksinäisyys vaivaa

Irmelin mukaan kaikki eivät ole ymmärtäneet, miksi arki on muuttunut niin yksinäiseksi. Eräs vanhempi mies on tiedustellut useaan otteeseen Irmeliltä, että kuka se on kieltänyt häntä kutsumasta vieraita kotiin.

– Hän ei voi ymmärtää sitä. Ja minä sanon että se on hallitus, ja tämä Folkhälsomyndigheten, mutta ei hän ymmärrä sitä. Kun se on hänen kotinsa, niin saahan hän sinne päästää ketä haluaa, Irmeli huokaisee.

Eniten hän huolehtii niistä senioreista, joiden kontaktit rajoittuivat pelkästään seuran tapahtumiin.

– Jotenkin pitää itseänsä pakottaa liikenteeseen, ettei jää istumaan sinne sohvan nurkkaan, hän toteaa.