”Eläkeläiset voivat huonosti – nyt pitäisi päästä jo tapaamaan toisiamme”

Ruotsinsuomalaisille eläkeläisjärjestöille ja Suomi-seuroille koronapandemia on ollut vaikeaa aikaa, sillä toiminta on ollut pääosin seisahduksissa. Moni seura on myös huolissaan heikentyneestä taloustilanteesta, selviää Ruotsinsuomalaisten eläkeläisten liiton kyselystä.