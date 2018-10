Monet Pohjolassa kehitetyt pelit ovat kirjaimellisesti valloittaneet maailman. Pelialan laskelmien mukaan joka kymmenes maapallon asukas on pelannut ruotsalaista peliä. Kun mukaan otetaan myös suomalaiset pelit, voidaan puhua maailmanluokan bisneksestä.

Kasvun myötä syntynyt ongelma on yhä sama huolimatta siitä että koulutuspaikkoja on lisätty. tekijöistä on huutava pula.

– Se on globaali ongelma joka koskee koko pelitoimialaa. Se on kasvanut niin nopeasti, että kokeneiden tekiöiden puute on suuri, sanoo Neogamesin KooPee Hiltunen.

Asuntomarkkina ongelmallinen

Tukholman börssin Lauri Rosendahl luulee, että Ruotsin asuntomarkkinat estää pelialan kehittymistä.

– Asuntomarkkina on todella vaikea, varsinkin uusille ihmisille jotka haluaa tulla tänne. Meillä on verotusongelmia, Lauri sanoo ja jatkaa.

– Tekemällä Suomesta ja Ruotsista yhteistyötä pelikehittämisessä, meillä on kriittistä massaa yhdessä.

Yhteinen rahoitus

Ruotsin pelisektorin liikevaihdon suuruudeksi arvioidaan 12 miljardia kruunua.

Pelin kehittäminen vaatii suuria investointeja ja riskejä on koko ajan olemassa, sillä rahoituksen tarve on alalla jatkuvasti suuri.

– Ei tehdä niin paljon yhteistyötä kuin me haluttaisiin. Ei olla onnistettu saamaan yhteisrahoitusta. Se on aina hankalampaa kuin se, että jos meillä olisi oma budjetti jolla voitaisiin tehdä yhteistyötä.