Jokereiden ruotsalaispelaajat lähtevät luottavaisin mielin alkaneeseen KHL-kauteen

Venäjän KHL-sarjassa pelaavan Helsingin Jokereiden kausi on alkanut mainiosti. Joukkue on voittanut yhdeksän viimeistä peliä ja on jaetulla sarjan kärkipaikalla. Loppuviikosta poistuvat koronarajoitukset helpottavat monella tavalla joukkueen arkea, rajoitukset eivät enää rajoita joukkueen toimintaa ja katsomoihin voidaan ottaa normaali määrä yleisöä.