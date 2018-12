Pienet mikrotauot työn lomassa ovat kolmen suomalaiskirjailijan mukaan arvokasta ”kotvimista”, joka vie työtä eteenpäin. Foto: SVT

Joko olet kokeillut ”kotvimista”?

”Teen sen kotvan kuluttua” on monelle tuttu käsite. Mutta mitä on kotviminen? Sitä lähti kolme suomalaista kirjailijaa tutkimaan uudessa kirjassaan. He päätyivät tulokseen, että meitä kaikkia odottaa kotvimisen vallankumous.

Väsyttävätkö arjen rutiinit? Karkaako ajatus työpaikalla? Töksähtääkö tehokkuus? Siinä tapauksessa kannattaa ehkä kokeilla kotvimista. Elämme tehokkuuden aikakautta, mutta ihminen tarvitsee myös pieniä taukoja. Katri Rauanjoki, Jenny Kangasvuo ja Jonna Pulkkinen lähtivät tästä ajatuksesta innostuneena tutkimaan kotvimista eli työn lomassa tehtyjä mikrotaukoja. Siitä syntyi kirja nimeltään Kotvimisen vallankumous. ”Taukojen pitäminen on arvokasta” Kotviminen on Suomen itäisissä ja pohjoisissa murteissa käytetty sana ja tarkoittaa työn tauottamista. – Halusimme tutkia tätä nimenomaan positiiviselta kannalta, että mitä iloa siitä on. Tämä on tuttua oikeastaan kaikille nykyajan länsimaisille ihmisille. Silloin se ei voi olla vain luonteen heikkoutta, vaan se on meissä oleva tärkeä piirre, kotvimisasiantuntija Katri Rauansalo sanoo. Rauansalon mukaan kotviminen on oman rytmin löytämistä ja tauon löytämistä, esimerkiksi mitään luovaa ei saa aikaan ilman kotvimista. – Päälle pitää antaa aikaa toipua ja yhdistellä asioita itseksensä, sitten vasta lähdetään kunnon toimiin. Aivotutkijat puhuvat ihmisen ”joutokäyntiverkostosta”, jossa aivot ovat yhtä aktiivisia kuin tekemiseen tähtäävässä verkostossa. Rauansalo painottaa, että kotviminen on arvokasta ja välttämätöntä työn etenemiselle. Dela Dela

