Joukkokeräys pelasti pidetyn antikvariaatin

Viime kesänä antikvariaatti joutui ottamaan lainaa vuokran maksuun. Tänä vuonna laskenut kirjojen myynti aiheutti että jonkin aikaa harkittiin jo sulkemista. Asiakkaat järjestivät joukkokeräyksen ja lisäksi antikvariaatin omilla kotisivuilla pyörii oma keräys. Kaiken kaikkiaan rahaa on tullut jo 230 000 kruunua. Pekka Särkiniemi on yksi omistajista ja hän on kiitollinen yleisön tuesta.

– Se on kivaa. Mä olen yllättynyt että tuki on ollut näin suuri, monet haluavat että me jatkamme, hän iloitsee.

Enemmän kuin pelkkä voitonhalu

Pekka Särkiniemi uskoo että ihmisiä miellyttää paikka jossa ei ole ostopakkoa. Monet tulevat antikvariaattiin vain viihtymään tai osallistuvat monenlaisiin tapahtumiin joita tiloissa järjestetään. Myynti ja kaupallinen menestys ei Pekka Särkiniemen mukaan ole se tärkein tekijä.

– Kaikki mainostavat ja haluavat jatkuvasti myydä. Meillä voi istua rauhassa ja syventyä toisiin maailmoihin tai tavata muita ihmisiä, hän kuvailee ilmapiiriä.

Ei hampurilaisbaaria

Tulevaisuus on nyt turvattu ainakin vuoden loppuun asti. Pekka Särkiniemi jatkaa:

– Ihmiset pitävät tällaista paikkaa tärkeänä. He pelästyivät varmaan että tähän tulisi taas yksi hampurilaisbaari, hän naurahtaa.