Junayhteys Haaparannan ja Kemin välillä toteutumassa?

Suomen ja Ruotsin välisellä rataosuudella pohjoisessa on sähköistämättä enää vain 20 kilometrin matka Keminmaan Laurilasta Haaparannan rautatieasemalle. Suomi hakee Euroopan unionilta suunnitelurahoitusta tuon rataosuuden sähköistämiseen.

Ruotsin puolella junamatkaliikenteen Haaparannalle odotetaan käynnistyvän noin vuoden kuluttua. Toteutuessaan rata Suomen ja Ruotsin välillä pohjoisessa mahdollistaisi yhtenäisen junamatkan Pohjois-Suomesta Keski-Eurooppaan.

Haasteet yhteyden palauttamisessa

Yksi käytännön haaste junayhteyden palauttamisessa Ruotsin ja Suomen välille on kalusto ja junaradan sähköistys. Yleisradio kertoo, että suomalaisten IC2-junien katot voisivat Ruotsin puolella osua ajojohtimiin.

Toinen haaste on rautatiesilta Tornionjoen yli, joka pitää joko kunnostaa tai vaihtaa uuteen. Ja kolmas haaste on raideleveys, sillä Suomessa raideleveys on suurempi.

Toteutus voi kestää vielä vuosia

EU:n rahoituspäätöstä odotetaan tulevana kesänä, mutta se on vasta ensimmäinen askel. Yleisradion haastattelussa Tornion kaupungin kehittämispäällikkö Sampo Kangastalo totesi, että moderni raideyhteys Suomen ja Ruotsin välille voi toteutua aikaisintaan 2020-luvun puolivälissä.