Kaksi lähtöä vie voimia

Timo Nurmoksella on kohta ollut 20 vuotta ruotsalainen valmentajalisenssi ja tulosta on syntynyt tavalla, johon vain harvat valmentajat yltävät. Nurmoksen palkintokaapista löytyy suurimpien ravikisojen voittopokaalit ja hiljattain tallin Ruotsissa voittamien lähtöjen määrä nousi 3000:een.

Myös Nurmoksen tallin voittoprosentti on kovaa luokkaa, se on vuodesta toiseen pysytellyt 30 prosentin tuntumassa mikä ei suurelle tallille ole helppoa.

Elitloppetiin kutsuttujen hevosten joukossa on jälleen kerran yksi hevonen Nurmoksen tallista: Seismic Wave. Sunnuntaina ravattavan kisan suurimpia ennakkosuosikkeja ovat italialainen Vivid Wise As sekä Ruotsin Very Kronos.

Elitloppetiin kutsutut hevoset on jaettu kahteen kahdeksan hevosen alkuerään. Neljä parasta kummastakin erästä pääsee finaaliin. Voittaja kuittaa urakasta kolmen miljoonan kruunun pääpalkinnon.