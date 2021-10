Kanttori uudistaa klassiseen suuntaan

Ruotsin kirkoissa soi useammin poppi kuin Suomen kirkoissa ja monet kanttorit ovat popmuusikoita.

– Se on vaan hyvä, sekin osaaminen on tarpeen, sanoo Terhi Aho, jolla on itsellään musiikkimaisterin tutkinto Sibelius-akatemiasta.

Mellösan kirkon uusi kanttori Terhi Aho tarttuu tottuneesti sellon kaulaan ja kertoo soittaneensa instrumenttia kahdeksanvuotiaasta. Myös hänen äänensä on klassisen koulutuksen tulosta. Hän kokee olevansa perinteen vaalija jonka mielestä juuri urut ovat tärkeää kirkollista perinnettä.

– Urkuja on mahtavaa soittaa. Sinulla on yksin käytössäsi kokonainen orkesteri mutta kirkossa on myös todella hyvä kaikupohja sellolle, sitä on ihana soittaa täällä ja kanteleesta ilostuu moni ja erikoisesti suomalaiset.

Terhi Aho on aloittanut työssään vasta elokuussa, mutta jo nyt on koossa mieskvartetti ja viisiitoistapäinen lapsikuoro. Suomalaiselle yleisölle on suunnitteilla Kauneimmat joululaulut -konsertti.