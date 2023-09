Karoliininen instituutti palauttaa ihmisjäännöksiä Malån saamelaiskylään

Palautus tehdään Malån saamelaiskylän ja saamelaisyhdistyksen pyynnöstä. Heidän aikomuksena on haudata jäännökset naisen kotiseudulle.



Karoliinen instituutti on aikaisemmin ehdottanut Ruotsin hallitukselle, että myös sen hallussa olevat suomalaiset pääkallot ja muut ihmisjäännökset palautettaisiin Suomeen vuoden 2023 aikana.



Hanke suomalaisjäännösten palauttamiseksi on ollut käynnissä jo useita vuosia.