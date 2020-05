Sairaanhoitaja Mia Persson työskentelee Karoliinisen yliopistosairaalan ECMO-osastolla, jonne tuodaan potilaita, joille tavallinen tehohoito ei enää riitä. Foto: SVT/Christoffer Hjalmarsson

Karolinskan ECMO-hoitopaikat täynnä – paine jatkuu vielä pitkään

Koronapandemia on täyttänyt Tukholman Karoliinisen sairaalan ECMO-teho-osaston äärimmilleen. Vaikka paikkoja on lisätty, osa potilaista on jouduttu siirtämään muualle Ruotsiin saamaan hoitoa. Erityisteho-osastolla varaudutaan siihen, että pandemian vaikutukset tuntuvat vielä pitkään.

Karoliininen yliopistosairaala on nostanut koronan takia erityisten tehohoitopaikkojen eli ECMO-hoitopaikkojen määrää. Määrä lisättiin yhteensä noin kymmeneen, mutta paikat ovat nyt täynnä. Vakavasti sairaita tukholmalaispotilaita on jouduttu siirtämään ECMO-hoitoon esimerkiksi Uppsalaan ja Linköpingiin. Potilaita hoidetaan koko maasta Karoliinisella yliopistosairaalalla on myös kansallinen vastuu kehittyneestä ECMO-hoidosta ja potilaiden siirtämisestä. – Saamme potilaita koko Ruotsista, joten tiedämme, että meillä tulee olemaan paljon työtä pitkän aikaa eteenpäin. Vaikka täällä Tukholmassa nyt näkyy, että tehohoidon potilaiden määrä voi vähentyä niin ei meidän osastolla nähdä sitä vielä pitkään aikaan, ECMO-osaston sairaanhoitaja Mia Persson sanoo. Pitkälle kehitettyä tehohoitoa Pitkälle kehittynyttä ECMO-hoitoa voidaan antaa, kun tavallinen tehohoito ei enää auta. Kun potilaan kunto ei kestä hengityskonetta, häntä voidaan hoitaa keinotekoisen keuhkokoneen avulla. Hoito vie yleensä viikkoja ja vielä sen jälkeen potilas on edelleen kriittisesti sairas ja tarvitsee tavallista tehohoitoa. Vaikka tavallisella teholla tilanne tasaantuisikin, ECMO-osastolla yö- ja viikonloppuvuorot sekä pitkät työpäivät raskaissa suojavaatteissa jatkuvat vielä pitkään. Raskaaksi työn tekee myös se, että potilaiden omaiset eivät saa olla paikalla. – Täytyy ajatella, että koko kesä pitää jaksaa tätä työtä tehdä. Korona tulee eri aikaan eri puolille Ruotsia, joten luulen, että tarvitsemme vielä pitkään näitä paikkoja. ECMO ECMO Visa ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenering, on tehohoidon kehittynein muoto. Siinä veri hapetetaan kehon ulkopuolella keinotekoisen keuhkokoneen avulla. Hoitoa annetaan, kun tavallinen tehohoito hengityskoneen avulla ei auta. ECMO-hoitoon voidaan siirtyä, jos potilaan arvioidaan menehtyvän vuorokauden sisällä. Karoliinisen yliopistosairaalan lisäksi ECMO-paikkoja on rajatusti yliopistosairaaloissa Linköpingissä, Uppsalassa, Örebrossa, Göteborgissa, Lundissa. Uumajassa ja Karlskronassa. ECMO-hoidon parantumisprosentti on tavallisesti 75, covid-potilaiden osalta arvioidaan olevan 50 ja 70 prosentin välilllä.

