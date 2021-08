Kasvit lavoissa ja diskot ladossa

Ruotsinsuomalaisille esimerkiksi radioäänenä tuttu Liisa Tolonen on viettänyt pandemia-aikaa mökillä, pienessä piirissä.

– Koko se aika, kun oli kauheasti näitä erilaisia säännöksiä ja muuta, me ei juurikaan edes huomattu sitä täällä. Koska eihän täällä ollut muita kuin me kaksi. Me kaksi, hyttyset, kärpäset ja paarmat. Ja muutama villisika ja jokunen jänis.

Muutto kaupungista maalle ei ollut itsestäänselvä valinta, kun Liisa Tolonen palasi Suomesta Ruotsiin noin puolitoista vuotta sitten.

– Sitten avautui tämä mahdollisuus, ja me tulimme katsomaan tätä, hän hymyilee ja esittelee mökkiään, jossa on suuri tulisija keskellä tupaa.

Muutto kaupungista ei ole kaduttanut, eikä pimeäkään enää pelota.

– Nukun täällä paljon paremmin. Kävelen hitaammin. Enkä hirveästi välitä siitä, onko jalassa crocsit vai mitkä, kun lähden isolle kirkolle ostoksille, Liisa naurahtaa.

Videolla Liisa Tolonen kertoo uudesta arjestaan maalla, istutusten keskellä ja latotanssien kera.