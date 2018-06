Kielikoulu jatkaa ainakin vuoden

Väliaikainen sopimus kielikoulun jatkosta on voimassa seuraavan lukuvuoden ja se koskee syksyllä aloittavaa ykkösluokkaa.

Ehdotuksen mukaan ensimmäisellä luokalla aloittaa yksitoista torniolaista oppilasta ja sitä täydennetään haaparantalaisilla suomenkielisillä oppilailla. Myös isompien oppilaiden kohdalla luokkia voidaan täydentää puolin ja toisin.

Ensi lukuvuoden aikana on tarkoitus laatia kokonaan uusi sopimus tulevia vuosia varten.

Kolmisensataa oppilasta

Haaparannan keskustassa sijaitsevassa kaksikielisessä koulussa on kolmisensataa oppilasta rajan kummaltakin puolelta. Koulussa on luokkia ykkösestä yhdeksänteen, ja suunnitteilla on myös esikoululuokka.

Haaparannan kaupunginvaltuusto käsittelee koulukysymystä kokouksessaan 18. kesäkuuta.