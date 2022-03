Kiinnostus kriisivalmiuteen nousussa – tätä kannattaa säilyttää kotona

Esimerkiksi sodan syttyessä tai luonnonkatastrofin sattuessa ruoka saattaa loppua kaupasta tai sähköt katketa. Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirasto MSB:n tiedotteessa kerrotaan, miten jokainen henkilö voi valmistautua pärjäämään ilman yhteiskunnan apua kriisitilanteessa.

Lottakårenin aktiivi Pauliina Salomaa vetää kriisivalmiuskursseja MBS:n pyynnöstä. Hän säilyttää kotonaan kaiken varalta pitkään kestävää ja ravitsevaa ruokaa ja vettä. Pauliina on myös valmistautunut sähkökatkokseen.

-Tärkeää on, että on lämpimiä vaatteita ja paljon vaihtovaatteita. Jos on talvi, kun sähkö katkeaa, voi aika nopeasti tulla kylmä kotona. Silloin voi laittaa teltan huoneeseen.

Videolla Pauliina Salomaa kertoo, mitä muuta kannattaa säilyttää kotona mahdolliseen kriisitilanteesen.

”Jos kriisi puukeaa tai sota syttyy” -tiedote löytyy täältä.