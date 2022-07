Kiinnostus leirintäalueilla yöpymiseen nousussa

Ruotsissa on 1045 leirintäaluetta ja viime vuonna niillä yövyttiin yhteensä 15 miljoonaa kertaa. Tämä on 21 %:n korotus vuoteen 2020 verratuna tilastollisen keskustoimiston SCB:n heinäkuussa julkaistujen lukujen mukaan.

Heikki ja Marja-Leena Tiitinen matkaavat usein asuntoautollaan ja he ovat huomanneet, että leirintäalueille on ilmestynyt enemmän matkaajia sitä mukaa kun koronarajoituksia on poistettu.

