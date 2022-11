Kiistelty saamelaislaki eteni Suomen eduskuntaan: ”Oikeutta omilla ehdoillamme”

Suomessa hallitus on jättänyt kiistellyn saamelaislain eduskunnan käsittelyyn. Laki tarvitsee tukea myös oppositiolta, sillä hallituspuolue keskusta vastustaa sitä. Esityksen kiistanalaisin asia on, kenellä on oikeus päättää saamelaisten asioista ja ketkä saavat äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa.