Kirjastonhoitaja Eskilstunassa: ”Joskus tuntuu vähän toivottomalta”

– Toivon tietysti, että suomeksi lukeminen lähtee taas nousuun ja luulen, että tänne 50- ja 60-luvulla tulleiden lapsilla tulee uutta kiinnostusta suomen kieleen, Ristilä sanoo.

Vaikka esimerkiksi suomenkielisiä nuortenkirjoja lainataan vain vähän, uusia ostetaan edelleen jatkuvasti. Viereisen osaston englanninkieliset nuortenkirjat ovat suositumpia Booktokin, eli Tiktok-sovelluksessa jaettujen kirjavinkkien ansiosta.

– Esikoulut ja koulut tulevat lasten kanssa lainaamaan lastenkirjoja, mutta lapsiperheitä ei käy paljon, kertoo Ristilä.

Tukholmassa luvut kasvussa

Tukholman Suomen instituutin kirjastonjohtaja Eeva Östberg kertoo, että heidän lainauslukunsa ovat viime vuodesta kasvaneet roimasti ja palanneet samalle tasolle kuin vuonna 2016.

– Ei voi sanoa, että nuorten kirjat olisi se kysytyin kirjalaji, mutta kyllä meillä on nuoriakin lainaajia. Täällä Tukholman alueella esimerkiksi ruotsinsuomalaisissa kouluissa on taitavia lukijoita mutta nuorten lukutaidossa suomeksi on suuria eroja.

Östberg on sitä mieltä, että Ruotsissa tarvitaan selkokielisiä kirjoja kaikenikäisille ruotsinsuomalaisille.

– Lisäksi on tärkeää, että kirjaston suomenkielinen kokoelma on ajan tasalla.

Lainat vähentyneet koko Ruotsissa

Vuosina 2014-2021 koko Ruotsin kaikilla kielillä julkaistun painetun materiaalin lainaus on vähentynyt kolmisenkymmentä prosenttia. Siihen lukuun ei kuitenkaan sisälly digitaalinen materiaali, kuten e-kirjat ja e-äänikirjat. (Lähde: Kungliga biblioteket)