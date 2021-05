Konsulipalvelujen lakkauttaminen Göteborgissa yllätti monet

Maan länsi- ja eteläosissa asuvat Suomen kansalaiset ovat pyrkineet uusimaan passejaan ja henkilötoditustuksiaan viime hetkellä, ja viime viikkoina Suomen Göteborgin kunniakonsulaattiin on ollut lähes mahdotonta saada puhelinyhteys. Vaihde on tuutannut varattua, ja ruuhkasta varoitetaan myös konsulaatin kotisivulla.

”Kaoottinen tilanne”

Suomen Göteborgin kunniapääkonsuli Heli van der Valk toteaa, että konsulaatti on pandemian aikana palvellut puolta Ruotsia.

– Tilanne on lähinnä kaoottinen, kun rajat on kiinni. Skoonelaiset eivät pääse hakemaan passia Kööpenhaminasta eivätkä värmlantilaiset Oslosta. Eivätkä tukholmalaiset Suomesta. Tämä on jo hankala perustilanne, ja monelle yllätyksenä tullut konsulaatin sulkeminen on aiheuttanut akuuttia hätää.

Suomen valtiolla on ollut edustusto Göteborgissa vuodesta 1919 allkaen. Jo reilut 10 vuotta sitten konsulaatti alennettiin kunniapääkonsulaatiksi, eli konsulin tehtäviä ei enää hoitanut Suomen ulkoministeriöstä lähetetty virkamies vaan palkaton kunniapääkonsuli kunniatehtävänä.

Kunniapääkonsulaatti jatkaa toimintaansa, mutta kesäkuussa mahdollisuus hakea Suomen passia ja henkilöllisyystodistusta poistuu.

Kunniapääkonsuli Heli van der Valkin mukaan päätöksen toimeenpanoa olisi pitännyt lykätä siihen asti kunnes koronatilanne helpottaa niin paljon, että rajat voidaan avata.

Vanhasta passista hyötyä

Ulkoministeriön mukaan päätös palvelujen lakkauttamisesta tehtiin säästösyistä jo kauan ennen pandemiaa, eikä sen lykkäämistä ole harkittu.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen vakuuttaa kuitenkin, että vanhentunutkin Suomen passi riittää Suomen kansalaisuuden todistamiseen.

Sähköistä asiointia jatkossa

Göteborgista Suomen passin tai henkilöllisyystodistuksen ehtii saada, jos jättää hakemuksen viimeistään 31. toukokuuta. Kesäkuun alussa tiloissa järjestetään Suomen kuntavaalien ennakkoäänestys hiljattain Ruotsiin muuttaneille tai tilapäisesti maassa oleskeleville, mutta konsuliasioita ei enää siinä yhteydessä voi hoitaa.

Ulkoministeriöstä suositellaan sähköistä asiointia, joka on kuitenkin osoittautunut hankalaksi monille ruotsinsuomalaisille, joilla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia. Konsulipäällikkö Pasi Tuominen muistuttaa, että sähköinen asiointi Suomen viranomaisten kanssa onnistuu myös henkilökortilla.

– Olemme nyt lanseeranneet henkilökortin ja passin yhteishaun, jolloin henkilökortin hakeminen on edullisempaa. Sillä onnistuu sitten sähköinen asiointi Suomen viranomaisten kanssa, Tuominen sanoo.