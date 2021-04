Korona vauhdittaa kriisivalmiuden ja siviilipuolustuksen kehittämistä

Suomen Tukholmaninstituutti järjesti keskiviikkona yhdessä Folk och försvarin kanssa webbiseminaarin Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä kriisivalmiuden ja siviilipuolustuksen alueilla. Koronapandemia on osoittanut, että maiden yhteistyö toimii jo nyt pelastustoimen puolella varsin hyvin.

Suomen Tukholmanistituutin seminaarin taustalla on Suomen ja Ruotsin helmikuussa allekirjoittama aiesopimus. Sen tarkoituksena on syventää maiden yhteistyötä kriisivalmiuden, siviilipuolustuksen ja pelastustoimen alueilla. Koronapandemia on osaltaan jo edesauttanut yhteistyön kehittämistä.