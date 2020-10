Koronakriisistä ei näytä tulevan kiistakapulaa Ruotsin politiikassa

Debatti koronakriisistä ja vanhustenhoidon tilanteesta oli ajoittain hyvinkin sovittelevaa SVT:n puoluejohtajadebatissa sunnuntaina.

– Luulen, että oppositio on tehnyt laskelmia, että koronastrategiaa on viisampi olla kyseenalaistamatta, koska sillä on kansan tuki Ruotsissa, valtiotieteilijä Jaakko Turunen sanoo.

Vääntöä työelämäuudistuksista

Työelämän pelisääntöjen muuttamista on yritetty palkansaaja- ja työnantajapuolten välillä, ja poliittinen paine asiassa on kasvanut. Hallituksen asema ei kuitenkaan näytä horjuvan.

– Selvästi mitään kovia ratkaisuja ei olla vielä tekemässä, vaan tilanne palautetaan siihen, että työmarkkinaosapuolet joutuvat neuvottelemaan vielä lisää, Turunen sanoo.

Maahanmuutto puhuttaa

Maahanmuuttoon, integraatioon ja rikollisuuteen liittyvät kysymykset nostivat kierroksia puoluejohtajadebatissa. Takavuosiin verrattuna vastustus ruotsidemokraattien maahanmuuttokritiikkiä kohtaan näyttää vaimentuneen.

– Kritiikkiin on selvästi yhtynyt useampi puolue, ja se on tavallaan merkittävämpi poliittinen voima. Kritiikki pitää alkaa poliittisesti ottaa vakavammin kuin aiemmin, Turunen uskoo.

Katso videolta, miten valtiotieteilijä arvioi SVT:n puoluejohtajaväittelyä. Mukana on poimintoja työelämää, maahanmuuttoa sekä koronaa ja vanhustenhoitoa käsitelleistä debateista.