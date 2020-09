Koronavilkku-appi kiinnostaa suomalaisia

Käyttäjän virukselle altistumista aktiivisesti arvioivan Koronavilkku-apin suosio on selvä: Miljoonan latauksen raja meni rikki vajaa vuorokausi sen jälkeen, kun Koronavilkku tuli ladattavaksi sovelluskauppoihin. Puhelinapin avulla suomalaisten on tarkoitus saada selville, ovatko he altistuneet covid19-tartunnalle.

– Lukema on kertakaikkisen upea! Tällainen latausmäärä yhdessä päivässä on ylittänyt kaikki odotuksemme, sanoo johtaja Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteessa.

– Miljoona lataajaa tarkoittaa sitä, että miljoonalla ihmisellä on mahdollisuus saada nopeasti tieto siitä, ovatko he mahdollisesti altistuneet koronavirustarunnalle. Mitä suurempi käyttäjien joukko on, sitä nopeammin ja varmemmin saamme tartuntaketjuja nopeasti katkottua ja epidemian pysymään kurissa, Salminen jatkaa.

Käyttäjämäärä ratkaisee hyödyn

Ylen sivuilta selviää, että sovelluksen voi ladata puhelimeen Suomen lisäksi EU- ja ETA-maissa, Sveitsissä ja Englannissa. Jotta sovelluksesta on hyötyä, kattavuuden tulee kuitenkin olla 10–20 prosentin paikkeilla, ja täysimääräinen hyöty saadaan 50–60 prosentin kattavuudella.