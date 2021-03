Koronavilkkua on käytetty Suomessa ahkerasti – mutta onko se hillinnyt tartuntoja?

Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n kehittämä tartunnanjäljityssovellus Koronavilkku otettiin avoimin mielin vastaan, kun se lanseerattiin syyskuussa 2020: sen latasi ensimmäisen vuorokauden aikana yli miljoona suomalaista.

Nyt Koronavilkku on Suomessa noin 2,3 miljoonassa puhelimessa. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 40 prosenttia Suomen väestöstä käyttää sovellusta.

Vähän tieteellistä näyttöä

Oxfordin yliopistossa tehtiin keväällä 2020 simulaatio, jossa arvioitiin, että mikäli 56% Iso-Britannian väestöstä lataisi sovelluksen, epidemia voitaisiin yhdessä muiden tartuntaa hillitsevien toimien kanssa pysäyttää kokonaan.

Tartunnanjäljityssovelluksista ei kuitenkaan ole toistaiseksi kovin paljon tieteellistä näyttöä, vaikka Oxfordin yliopiston kaltaisia simulaatioita ja laskelmia onkin tehty. Esimerkiksi Suomen THL:llä sovelluksen tehoon kuitenkin uskotaan.

– Se mikä on varsinaisesti koronavilkun vaikutus on vaikea sanoa tarkalleen. Meillä on erilaisia tutkimus- ja simulaatio- ja tilastotietoja, jotka kertovat siitä, että koronavilkun kaltaisen sovelluksen vaikutus on kymmeniä prosentteja vähentävä vaikutus tartuntojen osalta, sanoo THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.

Hyötyä vai haittaa?

Yle Uutisten tekemän kartoituksen mukaan Suomen sairaanhoitopiireissä sovellusta ei olla koettu hyödylliseksi tartunnanäjäljitystyössä. Joissain tapauksissa sovellus oli koettu jopa haitalliseksi.

Sovellukseen on kuitenkin ilmoitettu tartunnoista ahkerasti. THL:n Aleksi Yrttiahon mukaan noin joka kolmas Suomessa koronatartunnan saanut on ilmoittanut tartunnastaan sovellukseen. Koska sovellusta arvioidaan käyttävän noin 40% väestöstä, on syytä ajatella, että valtaosa sovelluksen ladanneista myös käyttää sitä ohjeiden mukaisesti.

Suurin kysymysmerkki on kuitenkin se, kuinka moni on jäänyt kotiin ja hakeutunut testeihin saatuaan ilmoituksen altistumisesta. Tästä Suomessa ei ole juuri mitään tietoa.

– Olemme pitäneet huolta, että kukaan ei kirjaudu koronavilkkuun. Me emme tiedä kuka sitä käyttää tai kuka siitä saa ilmoituksia. Meiltä puuttuu taustatieto siitä, kuinka moni on esimerkiksi alkanut noudattaa omaehtoisen karanteenin ohjeita saatuaan ilmoituksen, kertoo Aleksi Yrttiaho.