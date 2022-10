Sadun perhe säästötalkoissa: ”Ei mennyt ihan kuin suunniteltiin”

Ruotsalaiset kotitaloudet katsovat tulevaisuuteen nyt ennätysmäisen pessimistisesti heikentyneiden talousnäkymien ja inflaation varjossa. Erityisesti ruuhkavuosia elävät kotitaloudet pitävät taloudellisia näkymiään huonoina ja vaikeasti ennustettavina.

”Satsaus tulevaisuuteen”

Satu on elänyt säästeliäästi jo pitkään. Hän on ollut vanhempainvapaalla, minkä lisäksi hän on opiskellut. Hän ajatteli satsaavansa tulevaisuuteen.

– Ajattelin silloin, että kun minulla on koulutus ja lapsetkin ehkä vähän isompia, niin sitten me matkustellaan ja nähdään maailmaa, hän sanoo.

– Ei ihan olekaan mennyt niin kuin suunniteltiin, että kyllä siinäkin sellainen oma surunsa on.

Kotitaloudet kovilla

Suhdanneinstituutin mukaan yhä harvempi kotitalous uskoo, että säästäminen onnistuu seuraavan vuoden aikana.

Nyströmin perheessä on satsattu talon kunnostukseen, ja esimerkiksi maalämpöön, mikä voi puolestaan tuoda säästöä tulevaisuudessa. Nyt kunnostustyöt ovat jäissä, kun maalämpöjärjestelmän toimitukset ovat myöhässä ja raaka-aineet kallistuneet.