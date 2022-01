Kiirunan kunnanneuvos Gunnar Sehlberg (C) on huolissaan siitä, ettei koulussa pystytä olemaan siihen saakka kunnes uusi lukio valmistuu syksyllä 2023. Koulussa on noin 800 oppilasta.

Katso videolta, kun kunnanneuvos Gunnar Sehlberg tarkastaa, miltä koulurakennuksen halkeamat näyttävät ja miten LKAB:n viestintäpäällikkö Tina Benson kommentoi tilannetta.