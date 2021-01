Koulu ja vanhemmat tyytyväisiä Göteborgin suomenkieliseen esikoululuokkaan

Kaksikielisen opetuksen piti alkaa viime vuonna kahdessa koulussa eri puolilla Göteborgia. Lopulta kaksikielisessä opetuksessa aloitti Skogomen esikoululuokalla yksi oppilas. Sekä koulun rehtori että kaksikielinen opettaja ovat pienestä oppilasmäärästä huolimatta tyytyväisiä.

– Kaikki on mennyt aivan fantastisen hyvin. Esikoululuokka on lähtenyt käyntiin, ja ryhmä on kasvanut kahdella oppilaalla, jotka kuulivat mahdollisuudesta aloitettuaan koulussamme, kertoo koulun rehtori Monica Landin.

Aluksi koulun kaksikielinen opettaja Mari Niemelä oli huolissaan siitä, miten suomenkielinen opetus onnistuu, jos mukana on vain yksi oppilas. Ryhmän kasvaminen oli helpotus.

– Se kolme on kuitenkin sellanen, että siinä pystyy leikkimään ja tekemään. Siinä on ryhmän tuki mukana.

”Selvästi itsevarmempi”

Göteborgilaisen Tess Lundquistin kuusivuotias poika Edwin aloitti ensin täysin ruotsinkielisessä opetuksessa Skogomen koululla. Kun perhe sai tietää kaksikielisestä opetuksesta, poika ilmaisi itse halunsa osallistua.

– Hän on selvästi paljon itsevarmempi puhuessaan suomea nyt kotona. Hän opettaa suomea minullekin, kertoo Lundquist, jolla ei itsellään ole suomalaista taustaa.

Tyytyväiset vanhemmat

Haasteena oli pienen ryhmäkoon lisäksi sopivan oppimateriaalin löytäminen. Nyt kirjahyllyt ovat täynnä suomenkielistä kirjallisuutta. Vanhemmilta tulee myös koululle paljon positiivista palautetta.

– Meillä on sellaisia lapsia, jotka eivät ole osanneet puhua suomea aikaisemmin. Heillä on oikeus vähemmistökielen opiskeluun, mutta eivät ole puhuneet sitä paljon kotona. Nyt saamme kuulla, että suomea puhutaan enemmän kotona, Mari Niemelä kertoo.

Esikoululuokan suomenkielinen ryhmä jatkaa syksyllä ensimmäisellä luokalla suomenkielisessä opetuksessa. Esikoululuokalle puolestaan odotetaan uutta suomenkielistä ryhmää.

Rehtori Monica Landin toivoo, että moni hakee kaksikieliseen opetukseen koululla.

– Osallistuminen on mahdollista, vaikka ei olisi käyttänyt kieltä aiemmin. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa.

Göteborgissa koulun hakuaika alkoi 15. tammikuuta ja jatkuu 15. helmikuuta asti.

Videolla esikoululuokkalaisen Edwinin äiti Tess Lundquist kertoo, miksi Edwin halusi oppia suomea koulussa.