Mutta mikä ero näillä on; kouluvelvollisuus ja oppivelvollisuus?

Kouluvelvollisuus tarkoittaa Ruotsissa sitä, että lähes kaikki 6–16-vuotiaat lapset saavat oppinsa koulussa. Suomessa kotiopetus on mahdollista, ja siellä puhutaankin oppivelvollisuudesta – on vanhempien vastuulla, että lapset oppivat opetussuunnitelman edellyttämät asiat. Nykyään noin 400 lasta saa peruskoulutason kotiopetusta Suomessa, ja vaikka määrä on ikäryhmän kokoon verrattuna pieni, kotiopetus on kasvava trendi.