Tuntien muutos voi johtaa suomen opetuksen kärsimiseen

Ruotsin peruskoulun tuntisuunnitelmassa on vielä toistaiseksi niin kutsuttu oppilaan valinta, ruotsiksi elevens val, jossa oppilaat saavat valita oppiaineen mitä he haluavat opiskella lisää. Peruskoulun tuntisuunnitelmassa on varattu 177 tuntia oppilaan valintaan, eli noin puoli tuntia viikossa.

Nyt Kouluvirasto ehdottaa, että oppilaan valinta poistetaan kokonaan, ja siihen varatut tunnit siirretään yhteiskuntatieteisiin ja luonnontieteisiin. Taustalla on hallituksen pyyntö selvittää, miten oppiaineisiin, joiden opetussuunnitelmaa ei keretä käymään kokonaisuudessaan läpi peruskoulun aikana, saataisiin lisää oppitunteja.

Oppilaan valintaa käytetään ajoittain äidinkielenopetuksen järjestämiseen, sillä äidinkielelle ei ole varattu peruskoulun tuntisuunnitelmassa omia oppitunteja. Valtaosa äidinkieltä opiskelevista opiskelee sitä kuitenkin tavallisen lukujärjestyksen ulkopuolella.

Katso reportaasi Kouluviraston ehdotuksesta muuttaa tuntisuunnitelmaa.