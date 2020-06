Nuorten ja lasten kulttuurihanke loppuu – rahoitusta ei saatu tarpeeksi

Ruotsinsuomalaisten keskusliiton Länsi-Götanmaan piiri aloitti nuorille suunnatun kulttuurihankkeen neljä vuotta sitten. Jatkolle oli jo suunnitelmia, mutta rahat eivät riitä toiminnan pyörittämiseen. Hankkeen suurimman rahoittajan, Länsi-Götanmaan alueen (Region) lisäksi, tukea olisi tullut ainoastaan Trollhättanin ja Uddevallan kunnilta.

Neljä vuotta pyöritetyn kulttuurihenkkeen tavoitteena oli saada muun muassa Länsi-Ruotsin hallintoaluekuntia rahoittamaan hanketta. Hankkeen alullepanneen RSKL:n Länsi-Götanmaan piirin puheenjohtaja Ilkka Pasanen on pettynyt siihen, että juuri nuorille ja lapsille suunnattu hanke ei saanut ponnistaa eteenpäin.

– Juhlapuheissa mieluusti nostetaan esille nuoret ja lapset, mutta sitten kun heihin satsataan, käy näin, Pasanen harmittelee.

Yksi projektin vetäjistä, kulttuuriluotsi Martta Partio toteaa, että tapahtumiin saa pieniä potteja tukea, mutta palkkaukseen ja pidempiaikaiseen suunnitteluun on ollut vaikea saada rahaa.

– Harmi, että joudutaan lopettamaan, mutta näin tällä kertaa. Toivottavasti joku toinen taho pystyy panostamaan suomalaistaustaisiin nuoriin ja lapsiin.

Finiväst on kolmen vetäjän tiimillä luotsannut nuoria ja nuoria aikuisia juuri kulttuurin kautta. Yhteistyötä on tehty eri ruotsinsuomalaisten tahojen, mutta myös eri kulttuuritahojen kanssa. Länsi-Göötanmaan alueella on järjestetty ilmaista toimintaa, esimerkiksi konsertteja, tapaamisia, lastentapahtumia ja työpajoja.

Esimerkiksi kevään aikana FIN I VÄST on tehnyt yhteistyötä Ruotsinsuomalaisten nuorten liiton kanssa ja työstänyt uudenlaista materiaalia ruotsinsuomalaisille nuorille. Tuloksena yhteistyöstä syntyi Rättighetskassen, kassi oikeuksista, joka on nuorille suunnattu informaatio- ja inspiraatiopaketti ruotsinsuomalaisuudesta.