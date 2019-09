Kulttuurilehti Liekki uudistuu

Liekki on seurannut jo yli 40 vuotta ruotsinsuomalaista kulttuurielämää. Jaana Johansson on ollut päätoimittajana vuodesta 2014, ja tilaajia on ollut viime vuosina muutamia satoja. Vaikka Johansson jättää nyt Liekin päätoimittajan tehtävät, hän jatkaa kirjoittajana.

Ruotsinsuomalaisten kirjoittajien yhdistyksen julkaisema Liekki on nykyään yksi harvoista suomenkielisistä lehdistä Ruotsissa. Katso video, jossa Johansson kertoo mielipiteensä painetun suomenkielisen lehden merkityksestä.

Uusia viestintäkanavia

Lehden uuden toimituskunnan jäsenet ovat jo aloittaneet uudistusten suunnittelun. Markkinointiin aiotaan panostaa, mutta myös muita muutoksia on tiedossa, erityisesti viestintäkanavien osalta.

– Someen panostetaan enemmän, ja nettiin panostetaan myös, Johansson kertoo.