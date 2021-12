Kulttuurineuvostolta rahaa Teatteri Sydänkävylle: ”Alku uuteen matkaan”

Teatteri Sydänkäpy saa Kulttuurineuvostolta tukea vakituiseen toimintaan ensimmäistä kertaa. Saatu summa tulevan vuoden toimintaan on 300 000 kruunua. Rahoilla teatteri pystyy esiintyjien lisäksi palkkaamaan hallintohenkilöstöä, sanoo Teatteri Sydänkävyn puheenjohtaja ja artisti Jesse Piisinen.

-Tämä auttaa pitkäaikaisen toiminnan pyörittämiseen. Aikaisemmin ollaan saatu rahoitusta projektittain. Nyt tuntuu siltä, että voidaan saada päivittäistä toimintaa käyntiin. Tämä on alku uuteen matkaan.

Teatteri Sydänkäpy esiintyy suomeksi ja ruotsiksi, ympäri koko Ruotsia. Teatteri pitää myös työpajoja, joissa lapset voivat oppia räppäämään. Tällä viikolla Teatteri Sydänkäpy on järjestänyt workshopin ja näyttänyt Annu Räppäri -esityksen Tukholmassa.

– Annu Räppäri on esitys, joka kertoo kahdesta ruotsinsuomalaisesta pojasta, jotka haluavat oppia räppäämään. Käydään lasten kanssa läpi, mitkä sanat rimmaavat keskenään ja mikä tyyli on, jos räppää. Esitys on todella interaktiivinen, Jesse Piisinen kertoo.