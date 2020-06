Kuluttajan ei tarvitse hyväksyä voucheria perutusta lennosta

Koronaviruspandemian vuoksi peruttujen lentomatkojen korvauskiistoja helpottaa 17. kesäkuuta annettu suuntaa-antava päätös: Kuluttajariitalautakunta Ruotsissa ilmoitti, ettei kuluttajan tarvitse hyväksyä perutun matkan korvausta voucherilla.

Kuluttajariitalautakunnan mukaan lentoyhtiön tulee tarjota mahdollisuutta siirtää matka tai, jos uuden lentomatkan varaaminen ei ole enää tarkoituksenmukaista, maksaa takaisin lennon koko ostohinta käteisellä. Kuluttajariitalautakunnan johtaja Marcus Isgren sanoo, ettei kuluttajan tarvitse hyväksyä korvausta voucherin eli lahjakortin muodossa.

Matkan peruminen itse

Eri asia on, jos kuluttaja itse on perunut matkansa. Silloin oikeus korvaukseen on määritelty oston sopimusehdoissa.

Matkat ilman peruutusoikeutta

Jos kuluttaja on ostanut matkan, jota ei voi perua, lähtökohta on puolestaan se, että kuluttaja on tehnyt ostopäätöksen tietoisesti ottaen tietäen, että matka voi peruuntua lentoyhtiöstä riippumattomista syistä. Tällöin kuluttaja on siis ottanut itse tietoisen riskin, kun hän on ostanut lentomatkan.