Videolla Haningen kunnallisneuvos Petri Salonen (C) arvioi Muharrem Demirokin ehdokkuutta. Foto: SVT

Keskustapuolue kokoontuu torstaina ylimääräiseen puoluekokoukseen Helsingborgissa valitsemaan uuden puheenjohtajan. Vaalivaliokunnan ehdokas tehtävään on valtiopäivädustaja Muharrem Demirok Linköpingistä. Demirokin ehdokkuutta on varjostanut se, että hän on 90-luvulla saanut kaksi kertaa pahoinpitelytuomion.