Kaikissa kunnissa omaiset eivät saa tietää virustartunnasta vanhainkodissa

Ruotsissa kaikki kunnat eivät kerro perheenjäsenille, vaikka koronavirus leviäisi omaisen asumassa vanhainkodissa, ja hiljaisuutta perustellaan potilaan loukkaamattomuussuojalla. Sosiaalihallitus ei tällaista tiedotusta vaadi, ja kunnat saavatkin päättää asiasta itse.

Linja puuttuu monissa kunnissa

SVT:n tekemään kartoitukseen vastanneista kunnista 16 prosentilla ei ollut tiedossa omaa kantaansa asiaan, eli heillä ei ollut linjausta tulisiko omaisille kertoa, jos vanhainkodissa jyllää koronavirus.

Jotkut kunnat ovat kuitenkin tehneet selvän päätöksen, miten tiedotus toteutuu. Yksi niistä on Sigtuna. Siellä ei kerrota omaisille vanhainkodissa mahdollisesti leviävästä viruksesta. Göteborgissa puolestaan, jossa on kaksi suomenkielistä vanhainkotiosastoa sekä suomenkielisiä dementiapaikkoja, on valittu avoimempi linja.

