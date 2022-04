– Huddinge on monikulttuurinen kunta ja tässä on kysymyksessä on kaikkien mahdollisuus olla osa ryhmää, sanoo Huddingen kunnan vanhusten asuntoloiden sektoripäällikkö Annika Sefbom.

– Esimerkiksi meillä on Björnkullassa kolme suomalaista osastoa ja siellä tietysti puhutaan suomea. Yleisissä tiloissa on kaikilla kuitenkin oltava mahdollisuus kuulua joukkoon ja silloin puhutaan kieltä jota mahdollisimman monet ymmärtävät, Huddingen tapauksessa ruotsia.