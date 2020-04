Kirjastojen aukioloajat ja palvelut vaihtelevat suuresti pandemian aikana

Suomessa kirjastot ovat olleet jo yli kuukauden kiinni, mutta Ruotsissa kunnat ovat pitäneet enimmäkseen kirjastonsa auki. Ruotsin suurkaupungeista Malmö on pitänyt kaikki kirjastonsa auki. Göteborgissa noin kolme neljästä kaupungin kirjastoista on auki. Tukholmassa puolestaan kolme neljästä kirjastosta on kiinni.

Myös yksittäisten kirjastojen välillä on suurta vaihtelua aukioloajoissa ja tarjottavien palvelujen laajuudessa. Tukholmassa esimerkiksi Kungliga Biblioteket on tarjonnut asiakkailleen mahdollisuutta varata käyntiaika kirjastossa etukäteen.

Kirjojen kotiinkuljetusta tarjotaan yli 70-vuotiaille ja muille riskiryhmiin kuuluville joissakin pienemmissä kunnissa eri puolilla Ruotsia, mutta myös joissain suuremmissa kaupungeissa, kuten Malmössä.

Suomen Tukholman-instituutin johtaja Anders Eriksson kertoo, että instituutin kirjasto pysyy suljettuna ainakin 12. toukokuuta saakka. Mutta esimerkiksi puheluihin vastataan, ja sähköiset palvelut ovat käytössä. Kirjoja voidaan toimittaa varausten perusteella asiakkaan lähikirjastoon Tukholman läänin alueella, jos lähikirjasto vaan on auki.

Uutta: Take away -kirjakassit

Edeltävien palvelujen lisäksi Suomen Tukholman-instituutilta voi varata ja noutaa ”take away” kirjakassin, jonka saa noutaa ulko-ovelta etukäteen sovittuna aikana, osoitteesta Snickarbacken 2. Kassiin toivotut lukemiset varataan etukäteen, esimerkiksi soittamalla numeroon 08-545 212 09 (puhelinajat: ti–ke klo 11–18, pe–la klo 11–15).

Instituutissa mietitään myös aukioloaikojen pidentämistä kesän tullen:

– Uskon, etteivät monet lainaajat pysty matkustamaan samalla tavalla tänä vuonna kuin aiemmin, ja on enemmän aikaa lukea, Anders Eriksson pohtii.