Kuntien vähemmistöasioita hoidetaan yhä useammin muiden tehtävien ohessa

Sundbybergin koordinaattori Heli Kivimäki Hedin tekee hallintoalueasioiden lisäksi myös muita kunnan töitä ja edustaa siten hienoisesti kasvavaa suuntaa vähemmistötehtävien jakamisessa.

Etua tai haittaa – riippuu kunnasta

Kunnissa työt saatetaan jakaa eri tekijöiden kesken, tai vielä useammin niin, että virasta osa on omistettu muulle kuin vähemmistöasioille. Eikä se välttämättä ole huono asia, miettii Kivimäki Hedin.

– Se riippuu monesta osatekijästä. Jos se toinen osa työtä on jotenkin yhteydessä vähemmistöasioihin, niin se voi vaikka tukea sitä työtä.

Heli Kivimäki Hedin on suomen kielen koordinaattoreiden yhdistyksen puheenjohtaja ja tietää, että kulttuuuri-, kansanterveys- tai ihmisoikeuskysymysten hoidosta voi olla etua hallintoaluetyöhön. Mutta eri tehtävistä voi tulla taakka, jos ne ovat hyvin laajoja. Silläkin on merkitystä, missä vaiheessa kunta vähemmistökysymysten kanssa on.

– Edelleen meidän täytyy opettaa paikallisia kollegoja, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Sen takia voi olla hyvä, jos on vähän normaalimpi puolisko tukena. Siitä voi olla yksilölle henkistä tukea, kun näkee että on jotain mikä toimii, koko työ ei ole sellaista kamppailua.

Suomen kielestä hyötyä

Niiden koordinaattoreiden määrä, jotka eivät osaa suomea, on vähentynyt. Kun hallintoaluekuntia on yli 60, koordinaattoreista vain kourallinen ei hallitse suomea, kertoo Kivimäki Hedin. Hänen mielestään suomen kielen taidosta on työssä selvää hyötyä, koska sen mukana kulkee myös tieto ruotsinsuomalaisten historiasta. Varsinkin vanhempi polvi ottaa mieluiten yhteyttä suomeksi.