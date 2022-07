Lakimuutosten myötä Suomen itärajan liikennettä voidaan rajoittaa

Turvallisuustilanne Suomen ympäristössä on muuttunut pitkäaikaisesti ja pysyvästi ja Rajavartiolaitos valmistautuu eri tavoin hoitamaan tilannetta, vahvistaa Rajavartiolaitoksen esikunnan rajavalvonta- ja valmiusyksikön päällikkö, everstiluutnantti Jussi Napola.

”Tällä hetkellä rauhallista, mutta on tarpeen varustautua”

Rajavartiolaitoksen tavoitteena on lisätä rajavartioiden määrää sadalla hengellä kahden vuoden aikana. Everstiluutnantti Jussi Napolan mukaan Suomen ulkorajoilla on tällä hetkellä rauhallista, mutta hän näkee silti tarpeen varustautumiseen, jos tilanne muuttuisi.

– Rajavalvonta perustuu riskianalyysiin ja rajavaltiolaitos on vahva siellä missä sen tulee olla vahva. Rajavalvonta ei ole koskaan täysin aukotonta, koska se on ihmisten tekemää toimintaa, mutta me pystymme valvomaan sitä riittävän hyvin, sanoo Jussi Napola.