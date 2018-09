Nykyajan ympärivuorokautinen mediankulutus syö aikaa lukemiselta. Mediatutkija Tiinä Räisän mukaan elämme ajassa, jossa lukeminen ja lukemisen muodot ovat suuressa muutoksessa.

– Lukemisella on perustavaa laatua oleva vaikutus siihen, että pystyy myös itse tuottamaan tekstiä ja ymmärtämään lukemansa. Jos ei ymmärrä, mitä lukee tai ei pysty itse tuottamaan tekstiä, silloin ihminen tässä nyky-yhteiskunnassa on pulassa, mediatutkija Tiina Räisä helsingin ammattikorkeakoulu Arcadasta sanoo.

Lukeminen murroksessa

Lukemisen vähentyessä Räisän mukaan eriarvoistuminen kasvaa, esimerkiksi Suomessa on jo näkyvissä ero tyttöjen ja poikien välillä. Pojat lukevat huomattavasti tyttöjä vähemmän.

– On voitu osoittaa, että jos lapselle ei ole luettu kotona, hän ei myöskään ole niin kiinnostunut lukemisesta.

Räisän mukaan se, että lukeminen muuttuu on fakta, mutta samalla täytyy muistaa, että luemme enemmän kuin koskaan mutta ruudulta.

– Luemme lyhyitä tekstejä ja katsomme ennen kaikkea kuvia. Eli koko ajanhan me luemme, mutta se on kovin erilaista kuin se on tähän saakka ollut.

Räisä on mukana parhaillaan lukemisen murroksen seurauksia tutkivassa projektissa. Suomen lukioista on jo raportoitu, että nuorten on vaikea tunnistaa median ulkopuolella tuotettuja tekstejä.

”Kamppailua Kardashianin blogin ja Kalevalan välillä”

Tutkijan mukaan medialle tyypilliset tekstit, kuten blogit, Instagram, Facebook, Snapchat tunnistetaan ja niitä halutaan kouluissakin tuottaa. Samalla muunlaiset tekstit käyvät vieraammiksi.

– Ei ole enää ihan tavallista, että luetaan meidän ”tärkeitä” kirjoja. Tavallaan tässä käydään kamppailua Kardashianin blogin ja kalevalan välillä, jos tätä kärjistää. Kysymys on, että mitkä tekstit ovat tärkeitä tässä maailmassa, ja se on muuttumassa.

Tiina Räisä on huolissaan lukemisen vähentymisestä, sillä nykymaailmassa ei pärjää ilman sisälukutaitoa.

– Kaikilta vaaditaan kriittistä lukutaitoa, ja jos osaa myös tuottaa tekstiä voi olla aika varma, että pärjää elämässä. En kuitenkaan väitä, etteivätkö nuoret, jotka viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa, kehittyisi, vaan he kehittävät erilaisia taitoja.