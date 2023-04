Lukupiiripaketit haluttuja: Eniten kiinnostaa Suomen historia huumorilla höystettynä

Suomen Tukholman instituutin kirjasto toimii resurssikirjastona, eli se tukee koko maan kirjastoja suomen kielen suhteen. Ruotsinsuomalaisten toivomusten perusteella instituutin kirjasto on kehittänyt kaksi toimintoa, joita voi käyttää vaikka asuisi kaukana pääkaupungista.

Varsinkin lukupiiripaketit ovat menneet kuin kuumille kiville.

– Olemme olleet ihmeissämme ja tosi iloisia siitä, että nämä kahdeksan kirjan paketit ovat olleet niin kysyttyjä, kertoo instituutin kirjastonjohtaja Eeva Östberg.

Myös lapsille ja nuorille

Tällä hetkellä suosituimpia kirjapaketteja voi joutua jonottamaan, mutta uusia kirjoja ostetaan jatkuvasti ja kirjaston kotisivulta näkee, mitä on lainattavissa.

Lukupiiripaketteja on myös lapsille ja nuorille. Niitä tilaavat lähinnä opettajat, sanoo Östberg.

Enää ei tarvitse tulla Tukholmaan

Toinen etäpalvelu on e-käyttäjyys. Aikaisemmin instituutin kirjaston käyttäminen on vaatinut käynnin Tukholmassa, koska kirjastokortti on pitänyt hakea kirjastosta. Nyt kirjaston e-käyttäjäksi voi ilmoittautua netissä.

Kun täyttää netissä olevan lomakkeen ja lähettää sen, sekä sähköpostiviestin kirjastoon, pääsee e-käyttäjäksi ilman kirjastossakäyntiä.

Videolla kirjaston henkilökunta kertoo mikä on suosituin lukupiirikirja, mitä lukupiiripakettien tilaaminen maksaa ja mita e-käyttäjänä saa.