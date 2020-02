Lumeton hiihtoloma vietetään sisällä

Westerin perhe viettää yleensä aktiivilomia talviurheilun parissa. Tänä vuonna ei kuitenkaan suksi luista, ja vanhempien Joakimin ja Marian on täytynyt keksiä lapsille muuta tekemistä. Joonan, 9, suosikkiaktiviteetti talvella on hiihto, ja Avan, 7, taitoluistelu.

– Lasten odotukset ovat olleet tosi isot. Joona on tosi paljon odottanut päästä hiihtämään, ja on tosissaan odottanut sitä. Se on ollut se suurin ongelma, ettei olla ollenkaan pystytty harrastamaan murtomaahiihtoa Tukholman seudulla, Maria Wester kertoo.

Ilmastonmuutos ihmetyttää

Lumeton maa on ahkerille tarviurheilijoille ihmetyksen asia. Perheessä poikkeuksellinen talvi on herättänyt kysymyksiä ilmastosta.

–Tämä talvi on kyllä tehnyt myös sen, että ollaan keskusteltu hyvin paljon siitä mitä tapahtuu ilmaston kanssa. Lapset ovat tietenkin kuulleet koulussa paljon, ja ovat ihmeissään siitä mitä ovat kokeneet tänä vuonna, Wester sanoo.