Luulajan esikoulu Viljan tarjoaa mahdollisuuden oppia suomen kieltä jo pienestä lähtien

Luulajan kunta Norrbottenissa kuuluu suomen kielen, saamen ja meänkielen hallintoalueisiin mikä velvoittaa kuntaa antamaan esimerkiksi esikouluopetusta näillä kielillä.

Kuukausi sitten avattuun Viljan esikouluun on tähän mennessä tullut 13 lasta. Heidän kanssaan puhutaan suomen-, saamen- ja meänkieltä, samalla kun näiden vähemmistöjen kulttuuri nostetaan esille eri tavoin.

Meänkielinen opettaja Rose-Marie Groth on ollut mukana valmistelemassa toimintaa ja hän on iloinen että nyt on päästy käyntiin. Toiminnan alkamista oli odotettu jo kauan Luulajassa, kertoo Groth.

Marja-Leena Eliasson, joka on esikoulun suomenkielinen opettaja, sanoo että lapset tulevat perheistä joissa toinen vanhemmista puhuu suomen kieltä tai meänkieltä.

– Huomaa että lapset ovat oppineet nopeasti suomenkielisiä sanoja ja nyt vanhempienkin pitää ryhtyä puhumaan enemmän kotona, kehottaa Marja-Leena Eliasson.

Mitä lapsille sitten merkitsee se että he saavat oppia kieltä pieninä?

– Se on helpompi ja niin sitä voi sitten pitää yllä, sanoo Marja-Leena Eliasson.