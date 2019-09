Luulajan terästehdas tähtää fossiilittomaksi – ensimmäisenä maailmassa

Terästeollisuus on Ruotsin suurin hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja, mutta muutos tähän voi löytyä Luulajasta. Rakenteilla on teräsyritys SSAB:n, kaivosyritys LKAB:n ja sähköntuottaja Vattenfallin omistama pilottitehdas, jossa hiilen sijasta on tarkoitus käyttää vetyä teräksen valmistuksessa.

Pilottitehdas valmistuu ensi kesänä. Jos projekti onnistuu, rakennetaan maailman ensimmäinen fossiilivapaa terästehdas. Hanke ilahduttaa tutkija Anna Krook-Riekkolaa, jonka tehtävänä on tutkia, miten Ruotsi pystyisi nollaamaan hiilidioksidipäästonsä.

– Rauta- ja terästeollisuuden päästöjen vähentäminen on avainasemassa, muuten ilmastotavoite jää saavuttamatta, Krook-Riekkola toteaa.

Täysmittainen fossiilivapaa terästuotanto on tarkoitus aloittaa vuonna 2035. Ruotsin hiilidioksipäästöt vähenisivät uuden tekniikan avulla 10 prosentilla. Tuotantoon tarvitaan kuitenkin noin 15 terawattia fossiilivapaata sähköä, mikä vastaa noin 10 prosenttia Ruotsin sähkönkulutuksesta.