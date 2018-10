Matkakorvausvaatimusten määrä nousussa

Myöhästymisistä, peruutuksista ja ylivarauksista johtuvien valitusten ja korvausvaatimusten määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Ruotsin kuluttajariitalautakunta ARN – Allmänna reklamationsnämnden – on jo tänä vuonna vastaanottanut enemmän valituksia kuin koko viime vuonna.

Finnair riitatapauslistan kärjessä

Suomessa varsinkin lentoyhtiö Finnair on saanut huomattavasti enemmän valituksia kuin muut yhtiöt. Riitatapausten määrä tulee arvattavasti tänä vuonna olemaan viime vuotta korkeampi.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist on kuitenkin sitä mieltä että vaativammat riitatapaukset ovat harvinaisia.

– Hyvin pieni osa tapauksista on sellaisia että lentoyhtiön ja asiakkaan välillä on eriävät näkemykset myöhästymisen syystä. Vain murto-osa on sellaisia joita joudutaan käsittelemään pidempään, Päivyt Tallqvist sanoo.

Myös Ruotsissa valitukset nousussa

Ruotsissa Norwegian ja SAS ovat suurimmat valitusten kohteet. Myös Ruotsin luvuista voi olettaa että koko vuoden 2018 valitusten määrä tulee olemaan viime vuotta korkeampi.

Laivayhtiöillä vähemmän valituksia

Lentoyhtiöihin verrattuna laivayhtiöihin ei kohdistu ollenkaan yhtä paljon valituksia ja korvausvaatimuksia. Viking Linen markkinointipäällikön Kaj Takolanderin mukaan myöhästymisiä on vähän ja mahdolliset peruuntuneet yhteydet korvataan yleensä uusilla matkoilla.

– Tietääkseni meiltä ei ole pitkään aikaan ollut tapauksia kuluttajariitalautakunnassa, saati sitten oikeudessa. Pyrimme aina löytämään ratkaisun jo aikaisessa vaiheessa, Kaj Takolander selittää.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd yhtyy edelliseen.

– Suhteessa laivojen liikennemäärään peruuntumisia ja myöhästymisiä on vain vähän, eli EU-asetuksen rajat ylitetään tosi harvoin, hän kertoo.

Taustalla EU:n lakisäädäntö

Lentokorvaus perustuu EU-asetukseen jota lentomatkustaja voi hakea, mikäli lento on myöhässä, peruttu tai ylivarattu. Lisää tietoa tästä laista ja matkustajan oikeuksista löytyy täältä.

Lentokorvauksista on tullut bisnes

Matkakorvausvaateiden ympärille on viime vuosina kehittynyt jopa oma liiketoiminnan ala. Esimerkiksi lentokorvausyritys AirHelp hoitaa korvaushakemukset 30 prosentin palvelumaksua vastaan.

Finnair on ollut hyvin kriittinen AirHelpin palveluihin ja kutsunut sitä luvattomaksi perintätoiminnaksi. Matkustaja Anu-Leena Koskinen harkitsi tällaisen palvelun käyttämistä kun hän haki korvausta lentoyhtiöltä, mutta päätti lopulta kääntyä suoraan lentoyhtiön puoleen.

– Viikko hakemuksen jälkeen saimme vahvistuksen että korvausvaatimus on hyväksytty ja viikko sen jälkeen rahat olivat tilillä, Anu-Leena kertoo.